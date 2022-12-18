россияне обстреляли приграничье Харьковской области, на мине подорвался спасатель

Детали

"В области оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов области, в частности: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная и др. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального. В течение суток – без пострадавших", – написал Синегубов.

Кроме того, в селе Граково Чугуевского района на мине подорвался 32-летний работник ГСЧС, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Оккупанты заминировали в Харьковской области огромное количество территорий, процесс разминирования продолжается ежедневно. С сентября пиротехники уничтожили почти 47 тысяч взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.

Дополнение

16 декабря Олег Синегубов сообщил, что российские захватчики ударили по Харьковской области 10 ракетами.