Харьковская область: россияне продолжают обстрелы у линии столкновения и границы с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые лежат недалеко от границы с рф и линии столкновения. Об этом в Телеграм сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с рф и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район», – написал Синегубов.
Детали
По его словам, вчера в результате обстрела поселка Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое.
«В поселке Двуречная обстрелом россиян поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших. Также в течение суток враг обстреливал районы населенных пунктов Волчанск Чугуевского района, Стрелечья и Глубокое Харьковского района, Новомлынск Купянского района и другие», - сообщил Синегубов.
Дополнение
18 декабря сообщалось, что российские войска обстреляли из артиллерии приграничные районы Харьковской области. В Чугуевском районе на мине подорвался работник ГСЧС, его госпитализировали в тяжелом состоянии.