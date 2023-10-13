На Харківщині відкрито рух ще одним модульним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Харківщині запустили в експлуатацію ще один модульний міст. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пише УНН.
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"Завдяки цьому мосту вдасться не лише знову поєднати населені пункти, але й відновити військову логістику на цій ділянці, шлях якої раніше пролягав через зруйнований міст. Його почнуть відбудовувати одразу після перенаправлення потоку транспорту на новий", – йдеться в повідомленні Міністерства.
Деталі
Конструкції мосту були передані Україні від Уряду Королівства Норвегія.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Харківській області зруйновано 27 мостів і шляхопроводів.
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З часу деокупації Харківщини Агентство відновлення вже побудувало 25 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів і почало відбудову 18 мостів та ремонт ще 2. До кінця року Агентство планує розпочати роботи на ще 4 штучних спорудах.
Від міжнародних партнерів — Чехії, Норвегії та Швеції — Агентство отримало 8 тимчасових мостів та понтонні переправи, які також буде встановлено для відновлення логістики.