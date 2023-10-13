На Харьковщине открыто движение еще одним модульным мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. На Харьковщине запустили в эксплуатацию еще один модульный мост. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.
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"Благодаря этому мосту удастся не только снова соединить населенные пункты, но и восстановить военную логистику на этом участке, путь которой ранее пролегал через разрушенный мост. Его начнут восстанавливать сразу после перенаправления потока транспорта на новый", – говорится в сообщении Министерства.
Детали
Конструкции моста были переданы Украине от Правительства Королевства Норвегия.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области разрушено 27 мостов и путепроводов.
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Со времени деоккупации Харьковщины Агентство восстановления уже построило 25 временных переправ возле разрушенных мостов и начало восстановление 18 мостов и ремонт еще 2. До конца года Агентство планирует начать работы на еще 4 искусственных сооружениях.
От международных партнеров — Чехии, Норвегии и Швеции — Агентство получило 8 временных мостов и понтонные переправы, которые также будут установлены для восстановления логистики.