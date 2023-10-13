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Знищення мосту на трасі між Горлівкою та Донецьком: у ЗСУ пояснили, як це вплине на перебіг війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Підрив мосту між окупованими Горлівкою та Ясинуватою вплине на перебіг бойових дій і не дасть можливості військам рф оперативно доставляти боєприпаси південніше Бахмута. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода, інформує УНН.

Цитата

“Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше”, — сказав Євлаш.

Він зазначив, що ця траса пролягає до Донецька і вона була однією із коротких доріг, якою росіяни могли швидко перекидати дуже необхідні їм засоби.

“Звісно, що в такої інтенсивності війни день-два простою може призвести до різних наслідків і це буде впливати на перебіг бойових дій. Плече підвозу звісно що збільшиться і це такий перший дзвіночок — точніше другий. Перший — це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали”, — заявив речник ЗСУ.

За словами Євлаша, такі атаки триватимуть доти, поки “ЗСУ не переріжуть всі ці логістичні маршрути і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку”.

Раніше

Місцеві пабліки повідомляли про ураження мосту Ясинувата-Горлівка. Відео опублікував також журналіст Денис Казанський у Telegram. 

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