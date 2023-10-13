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Уничтожение моста на трассе между Горловкой и Донецком: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ход войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Подрыв моста между оккупированными Горловкой и Ясиноватой повлияет на ход боевых действий и не даст возможности войскам рф оперативно поставлять оружие южнее Бахмута. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода, информирует УНН.

Цитата

“Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, что снабжать группировку, которая находится южнее Бахмута станет сложнее”, — сказал Евлаш.

Он отметил, что эта трасса пролегает до Донецка и она была одной из коротких дорог, по которой россияне могли быстро перебрасывать очень необходимые им средства.

“Конечно, в такой интенсивности войны день-два простоя может привести к различным последствиям и это будет влиять на ход боевых действий. Плечо подвоза конечно что увеличится и это такой первый звоночек — точнее второй. Первый — это был огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Сейчас еще здесь мост взорвали”, — заявил спикер ВСУ.

По словам Евлаша, такие атаки будут продолжаться до тех пор, пока “ВСУ не перережут все эти логистические маршруты и не обескровят группировку российских сил на этом направлении”.

Ранее

Местные паблики сообщали о поражении моста Ясиноватая-Горловка. Видео опубликовал также журналист Денис Казанский в Telegram. 

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