У мережі повідомляють про ураження мосту на трасі між Горлівкою та Донецьком
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Місцеві пабліки повідомляють про ураження мосту Ясинувата-Горлівка. Відео опублікував також журналіст Денис Казанський у Telegram, пише УНН.
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"Міст на трасі між Горлівкою та Донецьком сьогодні вранці трохи притомився. Це ускладнює логістику російських військ, що наступають на Авдіївку", - підписав Казанський оприлюднені відео та фото.
"Уражено міст Ясинувата - Горлівка. Цим коротким маршрутом окупанти користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до тимчасово окупованого Донецька", - зазначив також речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram.
Доповнення
Українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.