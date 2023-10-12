У мережі повідомляють про ураження мосту на трасі між Горлівкою та Донецьком

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"Міст на трасі між Горлівкою та Донецьком сьогодні вранці трохи притомився. Це ускладнює логістику російських військ, що наступають на Авдіївку", - підписав Казанський оприлюднені відео та фото.

"Уражено міст Ясинувата - Горлівка. Цим коротким маршрутом окупанти користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до тимчасово окупованого Донецька", - зазначив також речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

Доповнення

Українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.