В сети сообщают о поражении моста на трассе между Горловкой и Донецком
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Местные паблики сообщают о поражении моста Ясиноватая-Горловка. Видео опубликовал также журналист Денис Казанский в Telegram, пишет УНН.
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"Мост на трассе между Горловкой и Донецком сегодня утром немного притомился. Это усложняет логистику российских войск, наступающих на Авдеевку", - подписал Казанский обнародованные видео и фото.
"Поражен мост Ясиноватая - Горловка. Этим коротким маршрутом оккупанты пользовались для относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки во временно оккупированный Донецк", - отметил также спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram.
Дополнение
Украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, отбивая десятки атак противника.