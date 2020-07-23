На Харківщині начальника регіонального відділу Держгеокадастру викрили на хабарі в 6 тис. доларів

“У ході досудового розслідування встановлено, що начальник одного з відділів ГУ Держгеокадастру у Харківській області вимагав неправомірну вигоду за оформлення дозвільних документів та виготовлення документації щодо передання у власність приватних осіб земельної ділянки державної форми власності площею 10 га. Сума “послуги” складала 12 тис. доларів США. 23 липня 2020 року вказану особу викрито на одержанні першої частини від загальної суми — 6 тис. доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Харківською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, що займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданого їй службового становища).

Вказано, що чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на Донеччині командира військової частини викрили на хабарництві.

Також нагадаємо, що Мінекономіки планувало забрати у Держгеокадастру право розпоряджатися землею.