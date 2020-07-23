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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 45196 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102802 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 107738 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111222 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132343 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102249 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104464 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102079 просмотра

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В Харьковской области начальника регионального отдела Госгеокадастру разоблачили на взятке в 6 тыс. долларов

В Харьковской области начальника регионального отдела Госгеокадастру разоблачили на взятке в 6 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 14744 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области разоблачили во взятке в 6 тыс. долларов США за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельного участка государственной формы собственности площадью 10 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области требовал неправомерную выгоду за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельного участка государственной формы собственности площадью 10 га. Сумма "услуги" составляла 12 тыс. долларов США. 23 июля 2020 года указанное лицо разоблачено на получении первой части от общей суммы - 6 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Харьковской местной прокуратурой №4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, с использованием предоставленного ему служебного положения).

Указано, что мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Донецкой области командира воинской части разоблачили во взяточничестве.

Также напомним, что Минэкономики планировало забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей.

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