В Харьковской области начальника регионального отдела Госгеокадастру разоблачили на взятке в 6 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области разоблачили во взятке в 6 тыс. долларов США за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельного участка государственной формы собственности площадью 10 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"В ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области требовал неправомерную выгоду за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельного участка государственной формы собственности площадью 10 га. Сумма "услуги" составляла 12 тыс. долларов США. 23 июля 2020 года указанное лицо разоблачено на получении первой части от общей суммы - 6 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Харьковской местной прокуратурой №4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, с использованием предоставленного ему служебного положения).
Указано, что мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Донецкой области командира воинской части разоблачили во взяточничестве.
Также напомним, что Минэкономики планировало забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей.