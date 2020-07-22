На Донеччині командира військової частини викрили на хабарництві

"Посадовець через посередника вимагав 1500 доларів США неправомірної вигоди за укладання контракту про проходження військової служби. Також задокументовано факт вимагання та одержання командиром від іншого підлеглого 14 тис. грн неправомірної вигоди за не переміщення до іншого місця проходження служби", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії тривають. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Як повідомляв УНН, у Львові на хабарі спіймали офіцера військової академії, він вимагав гроші з курсанта за працевлаштування до ЗСУ.