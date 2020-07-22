На Донеччині командира військової частини викрили на хабарництві

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Військова прокуратура Маріупольського гарнізону повідомила про підозру командиру однієї з військових частин, що дислокується в Донецькій області, в одержанні хабаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Посадовець через посередника вимагав 1500 доларів США неправомірної вигоди за укладання контракту про проходження військової служби. Також задокументовано факт вимагання та одержання командиром від іншого підлеглого 14 тис. грн неправомірної вигоди за не переміщення до іншого місця проходження служби", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії тривають. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Як повідомляв УНН, у Львові на хабарі спіймали офіцера військової академії, він вимагав гроші з курсанта за працевлаштування до ЗСУ.

Українські Національні Новини

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