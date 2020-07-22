В Донецкой области командира воинской части разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Военная прокуратура Мариупольского гарнизона сообщила о подозрении командиру одной из воинских частей, которая дислоцируется в Донецкой области, в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Чиновник через посредника требовал 1500 долларов США неправомерной выгоды за заключение контракта о прохождении военной службы. Также задокументирован факт вымогательства и получения командиром от другого подчиненного 14 тыс. грн неправомерной выгоды за не перемещение в другое место прохождения службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные действия продолжаются. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого с должности.
Как сообщал УНН, во Львове на взятке поймали офицера военной академии, он требовал деньги с курсанта за трудоустройство в ВСУ.