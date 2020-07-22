У Львові на хабарі в 1,2 тис. доларів затримали офіцера військової академії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Львові на хабарі в 1,2 тис. доларів затримали офіцера одного з військових вишів, який вимагав гроші з курсанта академії за працевлаштування до ЗСУ. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, передає УНН.
"У вівторок, 21 липня, у Львові неподалік навчального закладу правоохоронці затримали офіцера під час одержання неправомірної вигоди. З місця затримання вилучили 1200 доларів США. Наразі зловмисник затриманий", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що офіцеру вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
"Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", – додали в Нацполіції.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині під час отримання хабара в сумі 15 тис. грн затримали працівницю Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного військового комісаріату.