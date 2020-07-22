Во Львове на взятке в 1,2 тыс. долларов задержали офицера военной академии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Во Львове на взятке в 1,2 тыс. долларов задержали офицера одного из военных вузов, который требовал деньги с курсанта академии за трудоустройство в ВСУ. Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.
"Во вторник, 21 июля, во Львове возле учебного заведения правоохранители задержали офицера во время получения неправомерной выгоды. С места задержания изъяли 1200 долларов США. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеру уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в Нацполиции.
Как сообщал УНН, в Херсонской области во время получения взятки в сумме 15 тыс. грн задержали работницу Нововоронцовско-Высокопольского объединенного районного военного комиссариата.