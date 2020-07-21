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На Херсонщині працівниця військомату вимагала 15 тис. грн хабара

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На Херсонщині під час отримання хабаря затримали працівницю Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного військового комісаріату. Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України, передає УНН.

"За не призов на строкову військову службу до лав Збройних сил України громадянина К. працівниця комісаріату, головний спеціаліст відділення комплектування, вимагала від громадянки Д. 15 000 гривень хабаря", – йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що наразі тривають слідчі дії, планується проведення обшуків за місцем роботи затриманої.

"Вказаній особі також готується повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу", – додали в прокуратурі.

Як раніше повідомляв УНН, у Харкові на хабарі спіймали голову військово-лікарської комісії.

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