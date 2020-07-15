Голову військово-лікарської комісії у Харкові спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На одержанні неправомірної вигоди на Харківщині викрито голову військово-лікарської комісії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, під час досудового розслідування встановлено, що "голова військово-лікарської комісії, яка є директором однієї з медичних установ Харківської області, вимагала від батьків особи неправомірну вигоду за виготовлення документів про непридатність цієї особи до проходження військової служби".
Як вказано, гроші отримувала двома траншами. Сума першого становила 12 тис. грн.
"14 липня 2020 року, під час отримання другого траншу в розмірі 700 доларів США, правоохоронці викрили жінку на отриманні неправомірної вигоди", - додали у прокуратурі.
Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Так, Харківська місцева прокуратура № 4 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).
Нагадаємо, у Києві затримали фігуранта у справі щодо “плівок Єрмака” на отриманні 100 тисяч дол. хабара.