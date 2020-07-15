Председателя военно-врачебной комиссии в Харькове поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На получении неправомерной выгоды в Харьковской области разоблачена председатель военно-врачебной комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что "председатель военно-врачебной комиссии, которая является директором одного из медицинских учреждений Харьковской области, требовала от родителей лица неправомерную выгоду за изготовление документов о непригодности этого лица к прохождению военной службы".
Как указано, деньги получала двумя траншами. Сумма первого составляла 12 тыс. грн.
"14 июля 2020 года, при получении второго транша в размере 700 долларов США, правоохранители разоблачили женщину на получении неправомерной выгоды", - добавили в прокуратуре.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Так, Харьковская местная прокуратура № 4 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).
Напомним, в Киеве задержали фигуранта по делу о "пленках Ермака" на получении 100 тыс. долл. взятки.