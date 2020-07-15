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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17795 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 100639 просмотра

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4 марта, 14:27 • 105527 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110091 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 130473 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101914 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

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Председателя военно-врачебной комиссии в Харькове поймали на взятке

Председателя военно-врачебной комиссии в Харькове поймали на взятке

Киев  •  УНН

 • 26561 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. На получении неправомерной выгоды в Харьковской области разоблачена председатель военно-врачебной комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что "председатель военно-врачебной комиссии, которая является директором одного из медицинских учреждений Харьковской области, требовала от родителей лица неправомерную выгоду за изготовление документов о непригодности этого лица к прохождению военной службы".

Как указано, деньги получала двумя траншами. Сумма первого составляла 12 тыс. грн.

"14 июля 2020 года, при получении второго транша в размере 700 долларов США, правоохранители разоблачили женщину на получении неправомерной выгоды", - добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Так, Харьковская местная прокуратура № 4 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Напомним, в Киеве задержали фигуранта по делу о "пленках Ермака" на получении 100 тыс. долл. взятки.

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