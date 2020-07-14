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У Києві затримали фігуранта у справі щодо “плівок Єрмака” на отриманні 100 тисяч дол. хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. СБУ затримала одного з викривачів “плівок Єрмака” на отриманні 100 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що Служба безпеки України припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи. Її учасники обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів США “вирішити” питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах. Наразі досудове слідство перевіряє цю інформацію.

“СБУ затримала двох громадян 14 липня у столичній кав’ярні під час отримання ними всієї суми неправомірної вигоди. Серед затриманих — ймовірний автор скандальних „плівок Єрмака“, котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі “гучних плівок” насправді виявились звичайними шахраями.

Також у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4. ст. 369 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляв раніше УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.

Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.

Також скандал прокоментував голова ВРУ Дмитро Разумков.

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