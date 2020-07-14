В Киеве задержали фигуранта по делу о "пленках Ермака" на получении 100 тыс. долларов взятки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101623 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110916 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115785 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115910 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140312 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103961 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102790 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105059 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102274 просмотра

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В Киеве задержали фигуранта по делу о "пленках Ермака" на получении 100 тыс. долларов взятки

В Киеве задержали фигуранта по делу о "пленках Ермака" на получении 100 тыс. долларов взятки

Киев  •  УНН

 • 18492 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. СБУ задержала одного из обличителей "пленок Ермака" на получении 100 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы. Ее участники обещали коммерсанту за 100 тыс. долларов США "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах. Сейчас следствие проверяет эту информацию.

"СБУ задержала двух граждан 14 июля в столичной кофейне во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды. Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками.

Также в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а после ГБР начало расследование по факту данного дела.

Также скандал прокомментировал председатель ВР Дмитрий Разумков.

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