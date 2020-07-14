В Киеве задержали фигуранта по делу о "пленках Ермака" на получении 100 тыс. долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. СБУ задержала одного из обличителей "пленок Ермака" на получении 100 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы. Ее участники обещали коммерсанту за 100 тыс. долларов США "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах. Сейчас следствие проверяет эту информацию.
"СБУ задержала двух граждан 14 июля в столичной кофейне во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды. Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками.
Также в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".
Позже, сначала САП открыла производство, а после ГБР начало расследование по факту данного дела.
Также скандал прокомментировал председатель ВР Дмитрий Разумков.