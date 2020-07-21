В Херсонской области работница военкомата требовала 15 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Херсонской области во время получения взятки задержали сотрудницу Нововоронцовского-Высокопольского объединенного районного военного комиссариата. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона Украины, передает УНН.
"За не призыв на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины гражданина К. работница комиссариата, главный специалист отделения комплектования, требовала от гражданки Д. 15 000 гривен взятки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что сейчас проводятся следственные действия, планируется проведение обысков по месту работы задержанной.
"Указанному лицу также готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.
Как ранее сообщал УНН, в Харькове на взятке поймали главу военно-врачебной комиссии.