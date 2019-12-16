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Мінекономіки планує забрати у Держгеокадастру право розпоряджатися землею

Мінекономіки планує забрати у Держгеокадастру право розпоряджатися землею

Київ • УНН

 • 13397 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Мінекономіки планує відібрати у Держгеокадастру право розпоряджатися землею і передати його органам місцевої влади. Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Ми оголосили першу хвилю конкурсів на керівників обласних управлінь Держгеокадастру. Чому це важливо? Держгеокадастр реєструє та розпоряджається землею. Ті, хто стикались з цим органом влади на місцях, знають наскільки він є корумпований. Земля виділяється чи не виділяється в залежності від хабарів та політичних зв'язків. Це має змінитись", - зазначив Милованов.

За його словами, було призначено нового керівника центрального офісу через прозорий конкурс, відсторонено всіх керівників та заступників регіональних управлінь, запущено аудит-перевірка центрального та всіх регіональних управлінь та відкриваються конкурси на керівників регіональних відділень.

"Але системно побороти корупцію в кадастрі можна тільки через знищення джерела корупції - права розпоряджатись землею. Це право буде передано місцевій владі. Відповідний законопроект в роботі. Таким чином, кадастр перетвориться просто на реєстр, а не розпорядчий орган", - написав Милованов.

Нагадаємо, Держгеокадастр оприлюднив нові інформаційні шари на публічній кадастровій карті, відкривши, зокрема, інформацію про нафтогазові свердловини.

Українські Національні Новини

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