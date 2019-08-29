На Харківщині чоловік прийшов на прийом до лікаря з мечем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Харківській області пацієнт у стані алкогольного сп'яніння прийшов до лікарні за мечем типу "катана", яким погрожував співробітникам медзакладу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Повідомлення про подію в приміщенні амбулаторії в селі Височинівка Зміївського району надійшло до поліції 27 серпня.
В ході проведення заходів поліцейські затримали 59-річного раніше судимого місцевого жителя.
Як було встановлено, того дня близько 14:00 чоловік прибув до лікарні щоб виміряти тиск, при цьому він приніс із собою предмет у вигляді меча. Сімейний лікар зробила зауваження пацієнту, але останній почав висловлюватись на адресу персоналу нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою, після чого оголив меч.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, на українсько-польському кордоні правоохоронці виявили в автівці громадянина України холодну зброю.