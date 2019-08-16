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Українець намагався перевезти до Польщі мечі

Українець намагався перевезти до Польщі мечі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На українсько-польському кордоні правоохоронці виявили в автівці громадянина України холодну зброю. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мостицького прикордонного загону.

Так, вранці 16 серпня, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Шегині" під час огляду одного з мікроавтобусів, яким за кордон прямував 36-річний житель Львівщини, прикордонники виявили чотири мечі.

Чоловік намагався перевезти їх поміж особистих речей у вантажному відсіку автомобіля, а слідував по смузі руху "Зелений коридор".

Подальше провадження у справі здійснюють співробітники Національної поліції України.

У пресслужбі також повідомили, що у сусідньому пункті пропуску "Краківець" прикордонники зафіксували та повідомили поліцію про чергову спробу підкупу військовослужбовця. 1000 гривень хабара пропонував прикордонникові 51-річний житель Івано-Франківщини, аби не очікувати перед пунктом пропуску та позачергово пройти оформлення. Відтак, мандрівник був змушений пояснювати свої протиправні дії поліцейським.

Нагадаємо, з території України до РФ намагалися вивезти старовинну книгу та антикварний самовар.

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