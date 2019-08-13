До Росії намагалися вивезти старовинну книгу та антикварний самовар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Із території України намагалися незаконно вивезти предмети, які, можливо, мають культурно-історичну цінність. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Так, на Сумщині у пункт пропуску "Бачівськ" прибув автомобіль Honda. Автівкою на виїзд з України їхав громадянин РФ 1962 року народження. Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили старовинний самовар, датований кінцем 19-го сторіччя.
А в пункті пропуску "Катеринівка" громадянин Росії 1965 року народження намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску. Її правоохоронці виявили в Mercedes, яким іноземець прямував до РФ.
Як повідомили прикордонники, предмети, які, можливо, становлять культурно-історичну цінність, встановленим порядком передано компетентним органам. Триває експертиза.
Нагадаємо, з Росії до України намагалися незаконно перемістити косметику та автозапчастини.