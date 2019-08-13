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До Росії намагалися вивезти старовинну книгу та антикварний самовар

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Із території України намагалися незаконно вивезти предмети, які, можливо, мають культурно-історичну цінність. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Так, на Сумщині у пункт пропуску "Бачівськ" прибув автомобіль Honda. Автівкою на виїзд з України їхав громадянин РФ 1962 року народження. Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили старовинний самовар, датований кінцем 19-го сторіччя.

А в пункті пропуску "Катеринівка" громадянин Росії 1965 року народження намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску. Її правоохоронці виявили в Mercedes, яким іноземець прямував до РФ.

Як повідомили прикордонники, предмети, які, можливо, становлять культурно-історичну цінність, встановленим порядком передано компетентним органам. Триває експертиза.

Нагадаємо, з Росії до України намагалися незаконно перемістити косметику та автозапчастини.

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