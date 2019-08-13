В Россию пытались вывезти старинную книгу и антикварный самовар

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 97737 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128493 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138574 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126918 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128457 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130493 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153170 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 151128 просмотра

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В Россию пытались вывезти старинную книгу и антикварный самовар

В Россию пытались вывезти старинную книгу и антикварный самовар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. С территории Украины пытались незаконно вывезти предметы, которые, возможно, имеют культурно-историческую ценность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Так, в Сумской области в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль Honda. В автомобиле на выезд из Украины ехал гражданин РФ 1962 года рождения. Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили старинный самовар, датированный концом 19-го века.

А в пункте пропуска "Катериновка" гражданин России 1965 года рождения пытался переместить через границу старинную книгу 1904 года выпуска. Ее правоохранители обнаружили в Mercedes, в котором иностранец направлялся в РФ.

Как сообщили пограничники, предметы, которые, возможно, составляют культурно-историческую ценность, в установленном порядке переданы компетентным органам. Продолжается экспертиза.

Напомним, из России в Украину пытались незаконно переместить косметику и автозапчасти.

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