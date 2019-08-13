В Россию пытались вывезти старинную книгу и антикварный самовар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С территории Украины пытались незаконно вывезти предметы, которые, возможно, имеют культурно-историческую ценность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, в Сумской области в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль Honda. В автомобиле на выезд из Украины ехал гражданин РФ 1962 года рождения. Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили старинный самовар, датированный концом 19-го века.
А в пункте пропуска "Катериновка" гражданин России 1965 года рождения пытался переместить через границу старинную книгу 1904 года выпуска. Ее правоохранители обнаружили в Mercedes, в котором иностранец направлялся в РФ.
Как сообщили пограничники, предметы, которые, возможно, составляют культурно-историческую ценность, в установленном порядке переданы компетентным органам. Продолжается экспертиза.
Напомним, из России в Украину пытались незаконно переместить косметику и автозапчасти.