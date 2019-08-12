З Росії до України намагалися незаконно перемістити косметику та автозапчастини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Сумщині припинено дві спроби незаконного переміщення товарів з території Російської Федерації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
“Вночі, 12 серпня, прикордонники Сумського загону припинили дві спроби незаконного переміщення через кордон товарів народного споживання”, — йдеться в повідомленні.
Так, в районі населеного пункту Славгород Краснопільського району прикордонний наряд виявив автомобіль “УАЗ”. Він знаходився неподалік кордону. Під час його огляду було знайдено 172 ящики з косметикою виробництва РФ.
Вже незабаром, поблизу населеного пункту Грабовське, інший прикордонний наряд виявив на березі озера 14 мішків з автозапчастинами, також виробництва РФ. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон на територію України використовуючи надувний гумовий човен.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності. В подальшому товар буде передано співробітникам ДФС.
Нагадаємо, з України до Росії намагалися перемістити старовинну ікону та монети.