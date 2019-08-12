Из России в Украину пытались незаконно переместить косметику и автозапчасти
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Сумской области прекращено две попытки незаконного перемещения товаров с территории Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
“Ночью, 12 августа, пограничники Сумского отряда прекратили две попытки незаконного перемещения через границу товаров народного потребления”, — говорится в сообщении.
Так, в районе населенного пункта Славгород Краснопольского района пограничный наряд обнаружил автомобиль “УАЗ”. Он находился недалеко от границы. Во время его осмотра было найдено 172 ящика с косметикой производства РФ.
Уже вскоре, вблизи населенного пункта Грабовское, другой пограничный наряд обнаружил на берегу озера 14 мешков с автозапчастями, также производства РФ. Их правонарушители незаконно переместили через границу на территорию Украины используя надувную резиновую лодку.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. В дальнейшем товар будет передан сотрудникам ГФС.
Напомним, из Украины в Россию пытались переместить старинную икону и монеты.