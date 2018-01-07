На Кадоварі почалося виверження вулкана: жителів евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Майже 600 жителів острова Кадовар (Папуа-Нова Гвінея) були евакуйовані на сусідні острови в зв'язку з активізацією вулкана Кадовар, який спав 40 років, передає УНН з посиланням на Radio New Zealand.
“Майже 600 жителів Кадовара були евакуйовані на розташовані поруч острови”, — поінформувала місцева влада.
Повідомляється, що дим над вулканом з’явився в п’ятницю вдень, а до неділі його активність посилилася. У зв’язку з цим місцева влада ухвалила рішення евакуювати всіх жителів Кадовара на сусідні острови.
Місцева авіація оцінює ситуацію як “критичну”, оскільки 50% невеликого острова покрито лавою. Численні прилеглі острови засипало попелом, а хмари з диму і пилу простягаються на багато кілометрів від Кадовара. Дослідницька обсерваторія “Рабол” закликала морські судна триматися подалі від острова.
Як пише видання, на острові шириною в 2 кілометри височить вулкан, висота якого 365 метрів. На фото видно величезну тріщину, яка простягається від самої вершини вулкана до поверхні моря.
Відзначається, що острів Кадовар розташований приблизно в 40 км на північний захід від острова Манама, жителі якого були евакуйовані в 2004 році після масштабного виверження.
Нагадаємо, влада острова Балі ввела режим надзвичайної ситуації через виверження вулкана Агунг.