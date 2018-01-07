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На Кадоваре началось извержение вулкана: жителей эвакуировали

Киев • УНН

 • 11059 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Почти 600 жителей острова Кадовар (Папуа-Новая Гвинея) были эвакуированы на соседние острова в связи с активизацией вулкана Кадовар, который бездействовал 40 лет, передает УНН со ссылкой на Radio New Zealand.

На Кадоваре началось извержение вулкана: жителей эвакуировали

“Почти 600 жителей Кадовара были эвакуированы на близлежащие острова”, — проинформировали местные власти.

Сообщается, что дым над вулканом появился в пятницу днем, а к воскресению его активность усилилась. В связи с этим местные власти приняли решение эвакуировать всех жителей Кадовара на соседние острова.

Местная авиация оценивает ситуацию как “критическую”, поскольку 50% небольшого острова покрыто лавой. Многочисленные близлежащие острова засыпало пеплом, а облака из дыма и пыли простираются на много километров от Кадовара. Исследовательская обсерватория “Рабол” призвала морские суда держаться подальше от острова.

Как пишет издание, на острове шириной в 2 километра возвышается вулкан, высота которого 365 метров. На фото видно огромную трещину, которая простирается от самой вершины вулкана до поверхности моря.

Отмечается, что остров Кадовар находится примерно в 40 км к северо-западу от острова Манам, жители которого были эвакуированы в 2004 году после масштабного извержения.

Напомним, власти острова Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за продолжения извержения вулкана Агунг.

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