На Івано-Франківщині ще одна церква перейшла до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Івано-Франківській області релігійна громада смт Богородчани змінила конфесійну юрисдикцію і перейшла до Православної Церкви України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив депутат Івано-Франківської облради Святослав Никорович, передає УНН.
“У Богородчанах громада перейшла в Помісну православну Церкву в Україні. Вітаю з таким рішенням”, – йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем автокефальної помісної Православної церкви України митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.
Нагадаємо, 3 лютого, пройшла церемонія інтронізації митрополита Епіфанія.