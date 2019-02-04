На Івано-Франківщині ще одна церква перейшла до ПЦУ

“У Богородчанах громада перейшла в Помісну православну Церкву в Україні. Вітаю з таким рішенням”, – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем автокефальної помісної Православної церкви України митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, 3 лютого, пройшла церемонія інтронізації митрополита Епіфанія.



