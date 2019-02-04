В Ивано-Франсковской области еще одна церковь перешла к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области религиозная община пгт Богородчаны изменила конфессиональную юрисдикцию и перешла к Православной Церкви Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Ивано-Франковского облсовета Святослав Никорович, передает УНН.
"В Богородчанах община перешла в поместную православную Церковь в Украине. Поздравляю с таким решением", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем автокефальной поместной Православной церкви Украины митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.
Напомним, 3 февраля, прошла церемония интронизации митрополита Епифания.