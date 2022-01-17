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На головну ялинку України прийшли подивитися понад чотири мільйони людей

На головну ялинку України прийшли подивитися понад чотири мільйони людей

Київ • УНН

 • 13666 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Понад чотири мільйони киян та гостей столиці відвідали новорічну локацію на Софійській площі. Новорічне містечко працювало з 18 грудня до 16 січня поточного року. Про це повідомила депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, передає УНН з посиланням на КМДА.

За словами Мухи, щороку новорічно-різдвяна локація на Софійській площі приваблює відвідувачів з України та усього світу.

Цитата

«Головна ялинка Києва є дійсно зимовим магнітом столиці. Святкова локація вже не перший рік входить до числа найкрасивіших у Європі. Цьогоріч новорічне дерево, висотою 31 метр, прикрашали 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів та яскрава гірлянда, довжиною 10 кілометрів, яку було розміщено у вигляді великого купола. Водночас біля ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Міська влада в партнерстві з представниками бізнесу організувала унікальну новорічно-різдвяну локацію, яку відвідало понад чотири мільйони киян та гостей міста з усього світу», – зазначила Муха.

Доповнення

Головну ялинку країни 2021-2022 на Софійській площі засвітили 18 грудня. Святкове дерево прикрашало 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 км у вигляді великого купола.

Сьогодні, 17 січня на Софійській площі почали розбирати головну ялинку України.

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