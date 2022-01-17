Сьогодні почнуть розбирати головну ялинку України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні на Софійській площі в Києві почнуть розбирати головну ялинку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Folk Ukraine.
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"Кажуть, що все хороше коли-небудь закінчується, та після цього неодмінно починається нове хороше. (...) Дякуємо ЗМІ, які супроводжували кожен наш крок і розповіли про нашу ялинку на всю країну та поза її межами! Дякуємо комунальним службам, які у свята та будні невтомно працювали, аби наш ярмарок був чистим і прибраним!", – написали у Folk Ukraine.
Нагадаємо
Головну ялинку країни 2021-2022 на Софійській площі засвітили 18 грудня. Святкове дерево прикрашало 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 км у вигляді великого купола.