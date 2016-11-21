На Гаїті проходять президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Гаїті відбуваються президентські вибори після того, як у жовтні були анульовані підсумки голосування, а ураган “Метью” завдав серйозної шкоди цій державі Карибського басейну, передає УНН з посиланням на Associated Press.
До виборів допущено шість мільйонів гаїтян, які можуть проголосувати за одного з 27 кандидатів у президенти, а також за членів обох палат парламенту.
Згідно з повідомленнями, виборці терпляче чекають своєї черги на численних виборчих дільницях, розташованих по всьому острову.
“Буду чекати стільки, скільки буде потрібно”, — сказав кореспонденту Associated Press водій мототаксі Ален Жозеф.
Гаїтяни сподіваються, що новий лідер країни завершить рік невизначеності і труднощів, об’єднуючи країни і створюючи робочі місця. Багато з них досі не оговталися від наслідків землетрусу 2010 року і недавнього потужного шторму, урагану “Метью”.
Явного лідера серед 27 кандидатів в президенти немає.