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15 марта, 19:03 • 108326 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147623 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126179 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119522 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106354 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102182 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95921 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На Гаити проходят президентские выборы

На Гаити проходят президентские выборы

Киев • УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Гаити проходят президентские выборы после того, как в октябре были аннулированы итоги голосования, а ураган "Мэтью" нанес серьезный ущерб этому государству Карибского бассейна, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

К выборам допущены шесть миллионов гаитян, которые могут проголосовать за одного из 27 кандидатов в президенты, а также за членов обеих палат парламента.

Согласно сообщениям, избиратели терпеливо ждут своей очереди на многочисленных избирательных участках, расположенных по всему острову.

"Буду ждать столько, сколько потребуется", - сказал корреспонденту Associated Press водитель мототакси Ален Жозеф.

Гаитяне надеются, что новый лидер страны завершит год неопределенности и трудности, объеденив страну и создавая рабочие места. Многие из них до сих пор не оправились от последствий землетрясения 2010 года и недавнего мощного шторма, урагана "Мэтью".

Явного лидера среди 27 кандидатов в президенты нет.

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