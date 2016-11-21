На Гаити проходят президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Гаити проходят президентские выборы после того, как в октябре были аннулированы итоги голосования, а ураган "Мэтью" нанес серьезный ущерб этому государству Карибского бассейна, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
К выборам допущены шесть миллионов гаитян, которые могут проголосовать за одного из 27 кандидатов в президенты, а также за членов обеих палат парламента.
Согласно сообщениям, избиратели терпеливо ждут своей очереди на многочисленных избирательных участках, расположенных по всему острову.
"Буду ждать столько, сколько потребуется", - сказал корреспонденту Associated Press водитель мототакси Ален Жозеф.
Гаитяне надеются, что новый лидер страны завершит год неопределенности и трудности, объеденив страну и создавая рабочие места. Многие из них до сих пор не оправились от последствий землетрясения 2010 года и недавнего мощного шторма, урагана "Мэтью".
Явного лидера среди 27 кандидатов в президенты нет.