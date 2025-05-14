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Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ
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На фронті відбулось вже 83 бої: окупанти активно атакують на Лиманському, Торецькому і Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

На фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найактивніше ворог діє на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, де тривають запеклі бої.

На фронті відбулось вже 83 бої: окупанти активно атакують на Лиманському, Торецькому і Покровському напрямках

На цей час на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сергіївське Чернігівської області; Порозок, Славгород, Степок, Дмитрівка, Хлібороб Сумської області 

- йдеться у зведенні.

Атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, ще один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку українці відбивають штурм поблизу Глушківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції наших військ поблизу Нової Кругляківки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Григорівки. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбито дві ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру, Григорівки, Білої Гори та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 15 штурмових дій агресора. Противник намагався просуватися вперед в районах Торецька, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Покровськ, Філія, Звірове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Високому.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районі Степового.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз намагалися просуватись до позицій українських підрозділів, отримали відсіч.

На Курському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення, з яких два - тривають. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, та здійснив 140 артилерійських обстрілів.

На решті напрямків — без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 8 танків12.05.25, 07:56 • 6757 переглядiв

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