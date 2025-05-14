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На фронте произошло уже 83 боя: оккупанты активно атакуют на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 508 просмотра

На фронте произошло 83 боевых столкновения. Наиболее активно враг действует на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

На фронте произошло уже 83 боя: оккупанты активно атакуют на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях

В настоящее время на фронте произошло 83 боевых столкновения. Враг активно действует на Лиманском, Торецком и Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сергеевское Черниговской области; Порозок, Славгород, Степок, Дмитровка, Хлебороб Сумской области 

- говорится в сводке.

Атаку врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районе Волчанска, еще один бой сейчас продолжается.

На Купянском направлении украинцы отбивают штурм вблизи Глушковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции наших войск вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодезей, Ямполовки и в направлении Григоровки. Два из них еще продолжаются.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки на Северском направлении. Успешно отбиты две вражеские атаки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Часового Яра, Григоровки, Белой Горы и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении наши защитники отбили 15 штурмовых действий агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Покровск, Филия, Зверово, Дачное.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь и Вольное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Высокому.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Степового.

На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.

На Курском направлении с начала суток произошло три боестолкновения, из которых два - продолжаются. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, и совершил 140 артиллерийских обстрелов.

На остальных направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 8 танков12.05.25, 07:56 • 6757 просмотров

Антонина Туманова

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