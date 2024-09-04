На фронті відбулось 207 боїв за добу: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з яких - на Покровському і Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 4 вересня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 123 КАБи. Крім цього, здійснив 4205 обстрілів, з них 97 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1406 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та одній понтонній переправі російських окупантів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори.

За підтримки семи ударів бомбардувальної авіації, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Загалом же на Торецькому напрямку напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Атакував агресор також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селідове і Мирноград.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіювали бронетехніку – зазнали значних втрат.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагались просунутись в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки.

Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на позиції. Окрім того окупанти задіювали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Країна-терорист за добу втратила 1390 військових, 7 танків, 27 ББМ