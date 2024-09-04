Країна-терорист за добу втратила 1390 військових, 7 танків, 27 ББМ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Загальні втрати особового складу рф з початку війни сягнули 620350 осіб, також знищено 8618 танків та 16848 ББМ.
За добу країна-агресор втратила 1390 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 04.09.24:
- Особовий склад: 620350 (+1390).
- Танки: 8618 (+7).
- Броньовані бойові машини: 16848 (+27).
- Артилерійські системи: 17694 (+30).
- РСЗВ: 1177.
- Засоби ППО: 940.
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14616 (+43).
- Крилаті ракети: 2580.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24007 (+35).
- Спеціальна техніка: 3014 (+12).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою03.09.24, 23:56 • 31958 переглядiв