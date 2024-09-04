Страна-террорист за сутки потеряла 1390 военных, 7 танков, 27 ББМ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Общие потери личного состава рф с начала войны достигли 620350 человек, также уничтожено 8618 танков и 16848 ББМ.
За сутки страна-агрессор потеряла 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 04.09.24:
- Личный состав: 620350 (+1390).
- Танки: 8618 (+7).
- Бронированные боевые машины: 16848 (+27).
- Артиллерийские системы: 17694 (+30).
- РСЗВ: 1177.
- Средства ППО: 940.
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14616 (+43).
- Крылатые ракеты: 2580.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24007 (+35).
- Специальная техника: 3014 (+12).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
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