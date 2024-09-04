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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страна-террорист за сутки потеряла 1390 военных, 7 танков, 27 ББМ

Страна-террорист за сутки потеряла 1390 военных, 7 танков, 27 ББМ

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 04:29  •  33022 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Общие потери личного состава рф с начала войны достигли 620350 человек, также уничтожено 8618 танков и 16848 ББМ.

За сутки страна-агрессор потеряла 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 04.09.24:

- Личный состав: 620350 (+1390).

- Танки: 8618 (+7).

- Бронированные боевые машины: 16848 (+27).

- Артиллерийские системы: 17694 (+30).

- РСЗВ: 1177.

- Средства ППО: 940.

- Самолеты: 368.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14616 (+43).

- Крылатые ракеты: 2580.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 24007 (+35).

- Специальная техника: 3014 (+12).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме

-  Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою3 сентября 2024, 20:56 • 29280 просмотров

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