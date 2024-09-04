На фронте состоялось 207 боев за сутки: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошло 207 боевых столкновений. Более половины из которых - на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 4 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 86 авиационных ударов, в частности сбросил 123 КАБа. Кроме этого, совершил 4205 обстрелов, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1406 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и одной понтонной переправе российских оккупантов.

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении Силами обороны отбито пять атак неподалеку Верхнекаменского, Спирного и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клищеевки и Андреевки. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами и НАРами в районы Ступочек, Григорьевки и Белой Горы.

При поддержке семи ударов бомбардировочной авиации, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка. Всего же на Торецком направлении направлении произошло 15 боестолкновений. Атаковал агрессор также в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Курдюмовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 атаку противника. Враг пытается продвигаться неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово. Основные же усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбил КАБами Селидово и Мирноград.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галициновка, Украинск, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В общем оккупанты 50 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Задействовали бронетехнику - понесли значительные потери.

На Времовском направлении противник совершил 10 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки.

Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать пять атак на позиции. Кроме того оккупанты задействовали авиацию для ударов по Николаевке, Томарино, Бериславу, Тягинке и Выровке.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Країна-терорист за добу втратила 1390 військових, 7 танків, 27 ББМ