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На фронті відбулось 191 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 191 боєзіткнення на фронті за минулу добу, з яких 51 відбулося на Покровському напрямку. Ворог продовжує наступальні дії на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

На фронті відбулось 191 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. Ворог продовжує наступальні дії на Покровському, Нововпавлівському та Лиманському напрямку. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 08:00 26 липня, пише УНН.

Деталі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав семи авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ, здійснив 326 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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