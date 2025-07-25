З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 13,5 цивільних, з яких 716 дітей - ООН

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ООН підтвердило загибель щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще понад 30 тис. цивільних отримали поранення. Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН, передає УНН.

Щоденний обстріл обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку рф лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню. На сьогодні росія запустила 5183 боєприпаси дальнього радіусу дії по відношенню до України, в тому числі рекордного 728 дронів 9 липня. Останні тижні столиця України та історичне портове місто Одеса серйозно постраждали від щоденних атак. Фронтові регіони залишаються особливо небезпечними. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ООН підтвердило загибель щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень - сказав Єнча.

Він додав, що в Україні нині немає безпечного місця, оскільки росія обстрілює і західні регіони, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару по медичному закладу. Внаслідок атаки постраждали 17 осіб, серед них - одна дитина. Завдяки оперативним діям ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей.