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З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 13,5 цивільних, з яких 716 дітей - ООН

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ООН підтвердила загибель щонайменше 13 580 цивільних осіб, включаючи 716 дітей. Понад 34 тисячі цивільних отримали поранення, оскільки росія продовжує обстріли, випустивши 5183 боєприпаси дальнього радіусу дії.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 13,5 цивільних, з яких 716 дітей - ООН

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ООН підтвердило загибель щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще понад 30 тис. цивільних отримали поранення. Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН, передає УНН.

Щоденний обстріл обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку рф лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню. На сьогодні росія запустила 5183 боєприпаси дальнього радіусу дії по відношенню до України, в тому числі рекордного 728 дронів 9 липня. Останні тижні столиця України та історичне портове місто Одеса серйозно постраждали від щоденних атак. Фронтові регіони залишаються особливо небезпечними. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ООН підтвердило загибель щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень 

- сказав Єнча.

Він додав, що в Україні нині немає безпечного місця, оскільки росія обстрілює і західні регіони, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару по медичному закладу. Внаслідок атаки постраждали 17 осіб, серед них - одна дитина. Завдяки оперативним діям ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Одеса
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