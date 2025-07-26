На фронте произошло 191 боестолкновение, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 191 боестолкновении на фронте за минувшие сутки, из которых 51 произошло на Покровском направлении. Враг продолжает наступательные действия на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Враг продолжает наступательные действия на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 08:00 26 июля, пишет УНН.
Детали
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ, совершил 326 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодези и Диброва.
На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательные действия захватчиков в районах Григоровки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
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