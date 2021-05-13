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На Евересті вперше від початку року загинуло двоє альпіністів

Київ • УНН

 • 15596 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Два альпіністи загинули на Евересті, ставши першими жертвами сезону на найвищій горі у світі. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

На Евересті вперше від початку року загинуло двоє альпіністів

Деталі

41-річний Абдул Вараіч зі Швейцарії досяг піку раніше, ніж у нього виникли труднощі, сказав Чханг Дава, організатор експедиції Seven Summit Treks в Непалі.

"Абдул успішно досяг вершини, але під час спуску в нього почалися проблеми", - сказав він. "Ми відправили ще двох шерпів з киснем і їжею. На жаль, шерпам не вдалося його врятувати".

Громадянин США Пувей Лю, 55 років, також помер в найвищому таборі на горі біля Південного сідла. Він досяг точки сходження під назвою Ступінь Хілларі, розташованої між Південним сідлом і вершиною, але був змушений повернутися через снігову сліпоту і виснаження. Організатори повідомили, що за допомогою членів групи підтримки і додаткового кисню він був доставлений назад в табір на Південному сідлі, але помер в середу ввечері.

Ніяких інших подробиць про загиблих альпіністів, не повідомляється. Погані погодні умови змушують альпіністів поки спускатися на більш низькі висоти.

Перенесення тіл по крижаних і слизьких схилах з великої висоти - складне завдання, що вимагає часу, кількох робітників-шерпів і, як правило, дуже дороговартісне.

Доповнення

Непал і Китай скасували торік сезони сходжень на гору заввишки 8 849 метрів, яка розділена між ними. У цьому році Китай допускає тільки китайських альпіністів на північну сторону гори.

Непал дозволив іноземним громадянам повернутися в цьому році, і уряд видав дозвіл 408 альпіністам на спробу зійти на вершину під час популярного весняного сезону сходжень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Альпіністи та туристи: у закритому на локдаун Непалі застрягли 107 українців, у чотирьох - COVID-19

У травні, зазвичай, краща погода для сходження на Еверест. Безліч людей досягли вершини на цьому тижні, і очікується, що ще більше спробують в кінці цього місяця, коли погода покращиться.

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