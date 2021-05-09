Китай створить "розділову лінію" на Евересті через побоювання потрапляння COVID-19 з Непалу

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Базовий табір Евересту знаходиться на непальській стороні, де нині фіксують спалах коронавірусу. Уряд Непалу, якому не вистачало доходів від туризму, ще не скасував весняний сезон альпінізму, який діє, зазвичай, з квітня по початок червня до початку сезону дощів.

Було не відразу ясно, як лінія буде закріплена на вершині, крихітної, небезпечної і негостинної території розміром “з обідній стіл”.

Як повідомляє інформаційне агентство Xinhua з посиланням на главу спортивного бюро Тибету, невелика група тибетських гідів-альпіністів підніметься на Еверест і встановить “розділову лінію” на вершині, щоб зупинити будь-які контакти між альпіністами з обох сторін піку.

Як повідомляє Xinhua, група з 21 громадянина Китаю попрямує на тибетську сторону.

Державне інформаційне агентство повідомило, що тибетські гіди встановлять розділову лінію перед своїм прибуттям, але не зазначається, як ця лінія буде виглядати.

Також неясно, чи будуть тибетські гіди проводити “поділ”, або вони залишаться в так званій “зоні смерті”, де багато життів було втрачено через брак кисню, щоб утримувати лінію.

Вершина 8848-метрового піку являє собою невеликий сніговий пагорб, на якому ледь вистачає місця для півдюжини альпіністів і гідів одночасно.

Китай не дозволив іноземним альпіністам здійснювати сходження з тибетської сторони з моменту спалаху нового коронавірусу в минулому році через побоювання з приводу інфекції.

Туристам в мальовничому районі Евересту в Тибеті також заборонено відвідувати базовий табір на тибетській стороні.

Додамо

У неділю в материковому Китаї було зареєстровано 12 нових випадків COVID-19. Всі вони були пов’язані з мандрівниками, які прибули з-за кордону, — у порівнянні з 7 випадками днем ​​раніше.

Непал повідомив про 9023 нових випадки захворювання в п’ятницю, що є найбільшим числом збільшення інфікованих в країні.