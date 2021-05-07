Пандемія COVID-19: в Непалі в лікарнях закінчилися місця і кисень

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“За кордоном через руйнівний сплеску в Індії лікарі в Непалі попередили в п’ятницю про серйозну кризу, оскільки щоденні випадки захворювання коронавірусом досягли рекордного рівня, а в лікарнях не вистачало ліжок і кисню”, — говориться в повідомленні.

Деталі

Так, Непал повідомив про 9 070 нових підтверджених випадків захворювання в четвер у порівнянні з 298 місяцем назад. Число загиблих також досягло максимуму — 58 в середу і 54 в четвер, в цілому 3 529 осіб.

“В даний час немає доступних ліжок в жодній лікарні, яка лікує пацієнтів з COVID. Навіть якби були надані будь-які ліжка, існує величезна нестача кисню, і ми не перебуваємо на піку цієї кризи”, - сказав доктор Джіотіндра Шарма, керівник лікарні передової медицини і хірургії в Катманду.

Повідомляється, що в лікарні, одній з провідних установ Непалу по лікуванню пацієнтів з COVID-19, були забиті додаткові ліжка, щоб розмістити більше людей. Їх усіх забрали, і єдиний спосіб потрапити — пройти через лист очікування.

“У державній клінічній лікарні Трібхуванского університету кілька пацієнтів з COVID-19 лежали на ліжках, встановлених на веранді і підключених до кисневого балона. Їм пощастило. Іншим відмовили через брак місця або обладнання ”, - наголошується в повідомленні.

Доповнення

У четвер в Непалі лікарі виявили 7 660 нових випадків зараження коронавірусом, це найвищий добовий приріст за час пандемії. Загальна кількість заражених в Непалі досягло 369 тис., одужали 292 тис. пацієнтів, 3 529 інфікованих померли. Щоб призупинити зростання числа тих, що заразилися вірусом, уряд Непалу заборонив все внутрішнє автобусне сполучення і авіарейси, з 6 травня по 14 травня введено заборону на міжнародне авіасполучення.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Непалі 359 610 випадків захворювання, загинули 3 475 осіб.