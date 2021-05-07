Пандемия COVID-19: в Непале в больницах закончились места и кислород
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Непале из-за рекордного роста заболеваемости на COVID-19 в больницах по всей стране закончились свободные койки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
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“За границей из-за разрушительного всплеска в Индии врачи в Непале предупредили в пятницу о серьезном кризисе, поскольку ежедневные случаи заболевания коронавирусом достигли рекордного уровня, а в больницах не хватало кроватей и кислорода”, — говориться в сообщении.
Детали
Так, Непал сообщил о 9 070 новых подтвержденных случаях заболевания в четверг по сравнению с 298 месяцем назад. Число погибших также достигло максимума — 58 в среду и 54 в четверг, в общей сложности 3529 человек.
“В настоящее время нет доступных коек ни в одной больнице, которая лечит пациентов с COVID. Даже если бы были предоставлены какие-либо кровати, существует огромная нехватка кислорода, и мы не находимся на пике этого кризиса”, — сказал доктор Джиотиндра Шарма, руководитель больницы передовой медицины и хирургии в Катманду.
Сообщается, что в больнице, одной из ведущих учреждений Непала по лечению пациентов с COVID-19, были забиты дополнительные кровати, чтобы разместить больше людей. Их всех забрали, и единственный способ попасть — пройти через лист ожидания.
“В государственной клинической больнице Трибхуванского университета несколько пациентов с COVID-19 лежали на кроватях, установленных на веранде и подключенных к кислородному баллону. Им повезло. Другим отказали из-за нехватки места или оборудования”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В четверг в Непале врачи выявили 7 660 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост за время пандемии. Общее число заразившихся в Непале достигло 369 тыс., выздоровели 292 тыс. пациентов, 3 529 инфицированных скончались. Чтобы приостановить рост числа заразившихся вирусом, правительство Непала запретило все внутреннее автобусное сообщение и авиарейсы, с 6 мая по 14 мая введен запрет на международное авиасообщение.
Согласно статистике ВОЗ — в Непале 359 610 случаев заболевания, погибли 3 475 человек.