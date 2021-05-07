COVID-19 после Эвереста "ударил" по новым высотам в Непале: с пика Дхаулагири эвакуировали почти 20 инфицированных альпинистов

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Непале по меньшей мере 19 альпинистов из разных стран были эвакуированы из горных лагерей у седьмой по высоте горной вершины мира — пика Дхаулагири (Белая гора, 8 167 м) с подозрениями на заражение коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на непальского туроператора, компанию Seven Summit Trek Mingma Sherpa, пишет УНН.