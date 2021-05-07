COVID-19 после Эвереста "ударил" по новым высотам в Непале: с пика Дхаулагири эвакуировали почти 20 инфицированных альпинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Непале по меньшей мере 19 альпинистов из разных стран были эвакуированы из горных лагерей у седьмой по высоте горной вершины мира — пика Дхаулагири (Белая гора, 8 167 м) с подозрениями на заражение коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на непальского туроператора, компанию Seven Summit Trek Mingma Sherpa, пишет УНН.
Детали
Тесты на COVID-19 у семерых из них дали положительный результат, остальным сдача тестов предстоит в ближайшее время.
Дхаулагири расположен в 345 км к западу от высочайшего на планете пика Эверест (8 848 м). Из базового лагеря у его подножия к настоящему времени были эвакуированы 30 альпинистов и непальских проводников-шерпов, тесты которых на антиген и экспесс-диагностику дали положительный результат. Инфицированные альпинисты были доставлены вертолетами в Катманду и помещены в госпиталь.
Всего в базовом лагере находится около 1,5 тыс. человек, в том числе 408 альпинистов, готовящихся к подъемам на Эверест. Еще около 100 человек находятся во втором базовом лагере и готовятся для восхождения на гору Лхоцзе (8 516 м). Обследовавшие альпинистов медики призвали их отказаться от поездок между лагерями, постоянно носить маски и немедленно отказываться от восхождений при появлении респираторных заболеваний.
Власти Непала в этом году отменили ограничения на восхождения на Эверест в весенний альпинистский сезон (апрель — май) и выдали 394 разрешений на покорение этого пика командами альпинистов из разных стран.
Справка
В четверг в Непале врачи выявили 7 660 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост за время пандемии. Общее число заразившихся в Непале достигло 369 тыс., выздоровели 292 тыс. пациентов, 3 529 инфицированных скончались. Чтобы приостановить рост числа заразившихся вирусом, правительство Непала запретило все внутреннее автобусное сообщение и авиарейсы, с 6 мая по 14 мая введен запрет на международное авиасообщение.
Согласно статистике ВОЗ — в Непале 359 610 случаев заболевания, погибли 3 475 человек.