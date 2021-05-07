COVID-19 після Евересту "вдарив" по новим висотам у Непалі: з піку Дхаулагірі евакуювали майже 20 інфікованих альпіністів

Деталі

Тести на COVID-19 у сімох з них дали позитивний результат, інших здача тестів чекає найближчим часом.

Дхаулагірі розташований в 345 км на захід від найвищого на планеті піку Еверест (8 848 м). З базового табору біля його підніжжя до теперішнього часу були евакуйовані 30 альпіністів і непальських провідників-шерпів, тести яких на антиген і експесс-діагностику дали позитивний результат. Інфіковані альпіністи були доставлені вертольотами в Катманду і поміщені в госпіталь.

Всього в базовому таборі перебуває близько 1,5 тис. осіб, в тому числі 408 альпіністів, які готуються до підйомів на Еверест. Ще близько 100 осіб перебувають у другому базовому таборі і готуються для сходження на гору Лхоцзе (8 516 м). Медики, що обстежили альпіністів, закликали їх відмовитися від поїздок між таборами, постійно носити маски та негайно відмовлятися від сходжень при появі респіраторних захворювань.

Влада Непалу в цьому році скасувала обмеження на сходження на Еверест в весняний альпіністський сезон (квітень — травень) і видала 394 дозволів на підкорення цього піку командами альпіністів з різних країн.

Довідка

У четвер в Непалі лікарі виявили 7 660 нових випадків зараження коронавірусом, це найвищий добовий приріст за час пандемії. Загальна кількість заражених в Непалі досягло 369 тис., одужали 292 тис. пацієнтів, 3 529 інфікованих померли. Щоб призупинити зростання кількості інфікованих вірусом, уряд Непалу заборонив всі внутрішнє автобусне сполучення і авіарейси, з 6 травня по 14 травня введено заборону на міжнародне авіасполучення.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Непалі 359 610 випадків захворювання, загинули 3 475 осіб.